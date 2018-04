Evoluzione della specie: ora i No Vax temono anche il cane autistico

Roma. Questo è uno di quei fenomeni sociali che fanno venire la rabbia. Non si tratta di quello stato di indignazione, nervosismo, alterazione e di profonda avversione verso qualcosa o qualcuno, ma di quel malessere che provoca febbre, cefalea, prurito, idrofobia, perdita di coscienza e in alcuni casi priapismo. Insomma, non parliamo del sentimento di rabbia ma della malattia della rabbia. Il fatto è che nel mondo anglosassone va sempre più di moda l’antivaccinismo animale, nel senso che i padroni...

