Rallentare sui farmaci significa mettere a rischio la salute. Un appello

Abbiamo già segnalato una significativa riduzione dei nuovi lanci programmati in Europa dopo l’annuncio della MFN. Non esiste naturalmente una spiegazione unica per decisioni industriali così complesse. Ma il segnale deve essere letto per quello che è: la geografia mondiale dell’innovazione farmaceutica sta cambiando e l’Europa deve reagire rapidamente. Perché un farmaco che arriva più tardi non rappresenta soltanto un problema per l’industria. Significa soprattutto un’opportunità terapeutica che arriva più tardi a un paziente. E quando una ricerca clinica o un investimento si spostano altrove, insieme ai capitali si spostano conoscenza, competenze, tecnologie e capacità di innovazione. Per questo oggi politica sanitaria e politica industriale non possono più procedere separatamente. L’Italia dispone di un patrimonio che poche Nazioni europee possono vantare: una grande capacità produttiva, imprese italiane e internazionali fortemente integrate nelle catene globali, competenze scientifiche, ricerca e occupazione altamente qualificata. Una base industriale che genera export e valore aggiunto e contribuisce alla sicurezza sanitaria della Nazione. Ma proprio perché siamo forti dobbiamo alzare l’ambizione. Non basta conservare ciò che abbiamo costruito. L’obiettivo deve essere portare l’Italia nella gara mondiale per l’innovazione, contendendo a Stati Uniti, Cina e alle altre grandi economie la ricerca, gli studi clinici, le nuove piattaforme tecnologiche e gli investimenti che definiranno la medicina dei prossimi dieci anni. Per riuscirci dobbiamo essere consapevoli che gli investimenti farmaceutici non hanno confini. Un nuovo stabilimento, una linea produttiva, un centro di ricerca o uno studio clinico vengono localizzati dove esistono le condizioni migliori. Contano qualità scientifica e competenze, ma sempre di più anche velocità delle decisioni, prevedibilità delle regole e capacità di riconoscere il valore dell’innovazione.