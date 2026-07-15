Un rischio politico dietro al possibile reintegro dei sanitari radiati durante il Covid

Un medico non esercita un mestiere qualunque. La sua autorevolezza deriva dalla competenza e dall’adesione alle conoscenze scientifiche disponibili. La scienza non può essere sostituita dalle convinzioni personali di chi cura. Durante la pandemia il paese ha chiesto ai professionisti sanitari un’assunzione di responsabilità straordinaria. Molti hanno pagato un prezzo altissimo. Altri hanno contestato i vaccini e promosso come presunte cure miracolose farmaci senza alcuna evidenza scientifica a sostegno. E’ su queste condotte che gli ordini professionali sono intervenuti. Una norma che, anche solo simbolicamente, appare oggi come un possibile colpo di spugna verso quel mondo No vax troppo spesso assecondato da questo governo. La credibilità della medicina si misura anche nella certezza che chi la esercita riconosca un principio semplice: davanti alla salute delle persone, l’evidenza scientifica deve prevalere sull’opinione.