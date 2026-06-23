La farmaceutica è un successo da non sprecare

Questi dati non fanno parte solo della giusta alzata d’orgoglio di un segmento del manifatturiero la cui importanza non sempre viene colta. Sono soprattutto strumentali ad affermare che nessun primato è garantito e nessun successo può essere dato per scontato. Farmindustria ha denunciato i rischi che abbiamo davanti. Alcuni sono esterni: la sempre più agguerrita concorrenza della Cina, che nel 2025 ha scoperto più farmaci (46) degli Stati Uniti (28) e dell’Ue (16) messi assieme. Altre minacce sono però interne: in particolare, il meccanismo del payback – attraverso cui l’industria è chiamata a concorrere agli sforamenti delle regioni sui budget farmaceutici – espone le imprese a forte incertezza e le priva di risorse preziose, che potrebbero essere utilizzate per fare innovazione. La situazione si è ulteriormente aggravata con le nuove politiche Usa, che potrebbero penalizzare, nell’introduzione di farmaci innovativi, i paesi come l’Italia che hanno sistemi di pricing opachi e imprevedibili (Il Foglio, 24 dicembre 2025). Superare il payback, che nel 2025 ha raggiunto il livello record di 2,3 miliardi, è complesso perché richiede interventi sul bilancio dello stato. Ma i costi, le distorsioni e i danni che ne derivano sono ben superiori.