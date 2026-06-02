La prima difesa dell’Europa contro Ebola è in Africa

Sono cifre che raccontano una lezione che il mondo dovrebbe aver imparato negli ultimi anni: le epidemie si fermano dove nascono o diventano un problema di tutti. Non esiste una terza via. Per questo la scelta europea di investire nella sorveglianza epidemiologica, nella ricerca diagnostica, nella preparazione dei sistemi sanitari e nel sostegno alle comunità colpite non è soltanto un gesto di solidarietà internazionale. Un investimento nella sicurezza sanitaria del continente. "I virus non si fermano alle frontiere", ha ricordato il direttore regionale dell'Oms per l'Europa Hans Kluge. Una frase apparentemente ovvia che però continua a scontrarsi con una tentazione ricorrente: immaginare che la protezione coincida con la distanza geografica. L'Europa sembra aver compreso che la prima linea di difesa non è il confine, ma la capacità di sostenere chi combatte l'epidemia sul campo. Proteggere Bunia, Goma o Kinshasa significa proteggere anche Roma, Parigi e Berlino. Non è retorica globalista: è semplice realismo sanitario.