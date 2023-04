Il governo vuole riformare la colpa medica, ma è diviso

"E’ molto difficile, se non impossibile, una depenalizzazione del reato di colpa medica, perché bisognerebbe intervenire sulla struttura complessiva dell’omicidio colposo, delle lesioni colpose, della responsabilità omissiva, del nesso di causalità ecc. E’ però possibile ridurre non solo la responsabilità penale e civile degli operatori sanitari, ma anche la possibilità di aggredire gli operatori con denunce e cause civili”. Con queste parole il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha accompagnato l’insediamento della commissione ministeriale per lo studio e l’approfondimento delle problematiche relative alla colpa professionale medica, presieduta dal magistrato Adelchi d’Ippolito e composta da giuristi e specialisti in ambito medico.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE