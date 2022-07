“Serve una strategia per mettere in sicurezza l'Italia”. Parla il nuovo leader di Farmindustria

“Abbiamo bisogno di una strategia di cura che metta in sicurezza il paese”, dice al Foglio Marcello Cattani, neopresidente di Farmindustria e numero uno di Sanofi in Italia. Milanese di origine e parmense di adozione, laureato in Scienze biologiche, Cattani è convinto che serva un “cambio di passo” per salvaguardare il primato nazionale. E, nel contempo, invoca una “moratoria” dacché, con i costi dei trasporti lievitati del 45 percento e i prezzi dei farmaci “amministrati” (vale a dire, bloccati), tirare avanti è dura. “Noi non effettuiamo markup, nessun ricarico, semplicemente riduciamo i margini di guadagno – incalza Cattani – Per carità, va bene, siamo disposti a contribuire, ma chiediamo al governo una moratoria su ogni attività di revisione dei prezzi che, nella contingenza attuale, ci metterebbe in ginocchio con inevitabili effetti sulla disponibilità dei farmaci”.

