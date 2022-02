"Dall'11 febbraio addio mascherine all'aperto in tutta Italia", dice Costa

"Io credo, e direi sono certo, che dall'11 di febbraio cadrà l'obbligo di mascherina all'aperto e non solo per le zone bianche, ma per l'intero paese": il sottosegretario alla Salute Andrea Costa brucia le tappe, ne è convinto, tanto da scavalcare pure le parole del ministro Speranza che ieri aveva parlato di "una nuova fase" nella gestione della pandemia, senza però indicare date o provvedimenti specifici e sottolineando la funzione ancora indispensabile dei dispositivi di protezione individuale.

Costa ritiene invece che i tempi siano maturi e che sia necessario "un primo segnale di ripartenza, di fiducia e di speranza verso i cittadini, che da due anni rispettano regole e restrizioni. Cittadini – continua – che hanno aderito in maniera importante alla comapagna vaccinale".

L'atto formale con cui il si adotterà la misura, tuttavia, non è ancora pronto: "Questa è una discussione che sta avvenendo in queste ore", ha specificato Costa. "Ho motivi per dire che si possa andare in questa direzione. Mi auguro che quella che ho espresso, sia anche la decisione dell'esecutivo".