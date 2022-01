Le assurdità della sentenza del Tar contro le cure domiciliari

Nei giorni scorsi ha avuto grande eco la bocciatura da parte del Tar Lazio della circolare del ministero della Salute, aggiornata al 26 aprile 2021, sulle cure domiciliari per i pazienti Covid nella parte in cui si prevede una "vigile attesa" e la somministrazione di fans (antinfiammatori non steroidei) e paracetamolo. Secondo i giudici amministrativi, che hanno accolto il ricorso del comitato cura domiciliare Covid-19, la circolare “si pone in contrasto con l’attività professionale così come demandata al medico nei termini indicati dalla scienza e dalla deontologia professionale”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE