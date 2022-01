"Con il Covid rischio riduzione del pene". Lo studio dell'University College London

Duecento su 3.400 persone analizzate hanno riportato questo raro disturbo. I danni del long Covid: il 6 per cento e il 4 per cento mostrano, rispettivamente, una disabilità avanzata o estremamente avanzata

Un uomo negli Stati Uniti ha affermato che il suo pene si è ridotto di 1,5 pollici (circa 4 centimetri) per un danno vascolare causato dal Covid. Dopo aver contratto l’infezione, l’uomo era stato ospedalizzato e poi dimesso nel luglio dello scorso anno. Un ricovero non privo di strascichi visto che la conseguenza è stata uno strano caso di disfunzione erettile. Il problema, nel tempo, era stato risolto. Ma la vittima ha scoperto che il suo pene si era contratto considerevolmente, una condizione per i medici dovuta al danno vascolare nel tessuto erettile causata dal Covid.

Da uno studio della University College London è emerso che 200 su 3.400 persone analizzate hanno riportato questo raro disturbo.



Questo caso singolare riporta all’attenzione l’importanza del vaccino per proteggersi non solo dal rischio di ospedalizzazione e decesso, ma anche per ridurre i casi di long Covid. E non parliamo necessariamente di casi rari come questo della riduzione del pene. Per farsi un’idea, basta ad esempio prendere in esame quanto emerso dalla prima tranche di visite eseguite nell’ambito del programma di monitoraggio avviato a novembre dalla regione Lombardia per comprendere lo stato di salute delle persone positive al Covid che avevano richiesto cure ospedaliere a mesi di distanza dalle dimissioni. Ebbene, dalle prime visite a 858 pazienti è emerso che solo il 58 per cento dei casi non presenta alcun livello di disabilità mentre il 20 per cento, il 12 per cento, il 6 per cento e il 4 per cento mostrano, rispettivamente, una disabilità lieve, media, avanzata o estremamente avanzata.

Circa un quarto di pazienti con storia severa di Covid soffrono di sintomi da long Covid a distanza di molti mesi. Numeri di certo non esigui ai quali troppo spesso non viene data la dovuta attenzione.