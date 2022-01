"Obbligo vaccinale per gli over 60". La proposta del governo Draghi in Cdm

Oltre all'estensione del super green pass sui luoghi di lavoro, il consiglio dei ministri potrebbe approvare anche questo provvedimento

Sul tavolo del consiglio dei ministri di domani arriva la possibilità di introdurre l'obbligo vaccinale per gli over 60. Su questo compromesso proposto dal governo sarebbero d'accordo anche la Lega e il Movimento 5 stelle, che si sono finora opposti all'estensione del super green pass per i lavoratori. Un modo, secondo Palazzo Chigi, per non intasare gli ospedali, proteggendo così la fascia più fragile della popolazione. Il dibattito è ancora in corso in vista del vertice convocato per domani.