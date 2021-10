Strada spianata alla seconda somministrazione di Johnson & Johnson

Nei giorni scorsi, la Food and Drug Administration (Fda), ossia l’ente regolatorio statunitense per i farmaci, ha approvato l’autorizzazione all’uso di emergenza di una dose di richiamo per il vaccino monodose contro il Covid Janssen (Johnson & Johnson). La dose di richiamo (0,5 ml) potrà essere somministrata, ad almeno due mesi di distanza dalla prima vaccinazione con Janssen, a tutti gli over 18. Quanto all’Europa, al momento si è ancora in attesa di una decisione da parte dell’Ema, ma è più che probabile che anche qui possa arrivare la stessa autorizzazione. Qualche polemica è nata dopo le dichiarazioni di Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, riguardo i tempi “corti” del richiamo con Janssen dal momento che “dopo due mesi l’efficacia della protezione diminuisce sensibilmente, soprattutto con la variante Delta”, spiegava Ricciardi (di fatto, prendendo alla lettera questa dichiarazione, ci sarebbero migliaia di vaccinati pericolosamente non coperti).

