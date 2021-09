Le farlocche “cure” anti Covid sbarcano al Senato, indette da Salvini e benedette da Casellati

Può il Senato diventare cassa di risonanza per teorie antiscientifiche e pericolose per la salute? La risposta è sì. Oggi, grazie alla Lega, è stato ospitato nella Sala Capitolare del Senato il convegno internazionale sulle “cure domiciliari”. L’iniziativa è servita a veicolare il messaggio che, grazie al ricorso a farmaci off label come l’ivermectina, dal Covid si può guarire a domicilio “nel 100% dei casi”. Ma quello di oggi è stato solo il secondo atto di un qualcosa iniziato lo scorso anno. Il 3 novembre 2020, sempre al Senato, fu in prima persona Matteo Salvini a presentare un protocollo di cure domiciliari che prevedeva, in quel caso, il ricorso all’idrossiclorochina “per evitare l’affollamento degli ospedali ed i lockdown”. Sia nel caso dell’idrossiclorochina ieri sia in quello dell’ivermectina oggi parliamo di farmaci il cui utilizzo contro il Covid è stato bocciato non solo dall’Ema in Europa e dall’Aifa in Italia, ma anche dalla Fda in America. Ma c'è di più, di recente sempre negli Stati Uniti i Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) sono stati costretti a lanciare un alert sull’utilizzo di ivermectina a causa del boom di prescrizioni con accessi quintuplicati nei centri antiveleni.

