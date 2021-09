Investimenti e riforme. Come sarà il futuro della sanità dopo il G20 sulla salute a Roma

La sanità è, più che mai, diventata un tema centrale nelle politiche di sviluppo dei singoli Paesi che, a causa della pandemia da Covid-19, si sono ritrovati a far fronte, ognuno con le proprie forze, a un’emergenza improvvisa ed epocale. La Ministeriale Salute del G20, che si è tenuta nei giorni scorsi a Roma, assume rilievo anche per questo, aprendo a nuove prospettive di sinergie e cooperazione a livello mondiale, in attesa di un secondo importante passaggio del cammino intrapreso dalla Presidenza italiana. A fine ottobre, infatti, “ci sarà una riunione dei ministri della Salute con quelli delle Finanze” ha annunciato il ministro della Salute Roberto Speranza, assicurando che “quello sarà un momento decisivo in cui andare a individuare le risorse specifiche per finanziare tutti gli strumenti messi in campo”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE