AstraZeneca e il principio di responsabilità

Una questione di dati (quello di Oxford non è un vaccino di serie B), ma anche di scelte. L’azzardo degli open day nei giorni in cui la circolazione del virus era in calo. Le raccomandazioni oscillanti al posto delle decisioni. Un’indagine

La tragica morte di una diciottenne ligure, attribuita ma ancora senza prove definitive alla vaccinazione con Oxford/AstraZeneca, si poteva evitare, così come si potevano evitare alcuni eventuali casi di malattie trombotiche della medesima natura in analoghe condizioni, particolarmente se sarà confermato che la ragazza soffriva di piastrinopenia autoimmune familiare e assumeva una doppia terapia ormonale. La sua condizione era fattore di rischio per la sindrome trombotica, ma bisogna anche sottolineare che comunque come sostenuto da Pier Mannuccio Mannucci, un’autorità mondiale dell’ematologia, il fattore di rischio principale resta l’età.