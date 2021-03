In ricerca uno non vale uno. Perché serve una riforma del sistema degli IRCCS 

L’Italia presta poca attenzione alla ricerca, soprattutto in ambito delle scienze della vita e quindi investe molto meno di altri paesi europei. Questo è documentabile attraverso l’analisi di molti indicatori, tra cui la bassissima percentuale del nostro pil dedicata alla ricerca, la bassa proporzione di ricercatori per 100.000 abitanti, la loro alta età media e il basso salario offerto. Autorevoli recenti interventi hanno acceso un interessante dibattito. Il prof. Silvio Garattini e il prof. Ugo Amaldi da tempo chiedono un cospicuo aumento dei fondi, garantito per alcuni anni e non una tantum. Aumentare i fondi per la ricerca è certamente necessario, ma resta il problema di come allocarli ai team di ricerca. Tito Boeri e Roberto Perotti, riferendosi alla ricerca universitaria, hanno recentemente proposto un cambiamento strategico sulla allocazione dei fondi, passando da un finanziamento a pioggia alla concentrazione dei fondi pubblici sugli atenei migliori; la Senatrice Elena Cattaneo, sempre riferendosi al mondo delle Università, contesta questa proposta elitaria, esprimendosi contro le “oligarchie della ricerca” e dubitando di azioni che portino alla creazione di nuove entità, preferendo una politica “inclusiva” e “diffusa”, auspica ulteriori interventi che permettano una semplificazione e una riforma dell’attuale sistema, molto frammentato, formato da 135 soggetti, tra Atenei, Enti e Istituti di Ricerca.

