Il Regno Unito verso la exit strategy dal Covid. "Ma la libertà non è adesso"

Dalla serata di mercoledì un video è entrato nelle case dei cittadini britannici per ricordare loro che le precauzioni contro il Covid vanno ancora prese sul serio. Lavarsi le mani ogni 20 secondi, restare a casa, continuare a vedere parenti e amici in videochiamata e sopportare gli occhiali che si appannano per via delle mascherine sul viso sono azioni che fanno la differenza: è questo il messaggio del video e delle immagini pubblicitarie che il governo di Boris Johnson ha confezionato per frenare la voglia di libertà che si fa spazio tra gli inglesi (vedi gallery).

La campagna è stata lanciata per cautelarsi da eventuali 'liberi tutti' e per dire che progettare la fine del lockdown non coincide con la possibilità di smettere subito di proteggersi. Negli ultimi giorni il Regno Unito ha infatti tracciato il piano per uscire dal lockdown pesante in quattro step e ripristinare la normalità entro fine giugno. Proprio per questo, le autorità hanno voluto far capire a una popolazione già martoriata dal coronavirus - con oltre 120mila morti è il paese più colpito d'Europa - che il momento di stringere i denti non è finito e la famigerata variante inglese continua a richiedere massima cautela. "La campagna vaccinale sta procedendo estremamente bene e sta salvando vite", ha dichiarato il segretario di stato per la salute Matt Hancock. "Ma non è l'unico modo con cui possiamo ridurre i tassi di contagio e tornare presto alla normalità. So bene che è stato un anno lungo e faticoso, ma non possiamo mollare ora. Ognuno faccia la sua parte e batteremo il virus insieme".