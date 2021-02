Produrre vaccini in Italia è possibile. Ecco come

Pfizer e Moderna potrebbero appoggiarsi ad alcuni stabilimenti italiani per allargare la produzione. In Veneto e nel Lazio sono già pronti due siti farmaceutici. Buoni motivi per percorrere questa strada

“L'Italia è stata tra i primi promotori in Europa di facilities che consentano, in seguito all'accordo con le farmaceutiche autorizzate, la produzione anche domestica di vaccini. In Italia c'è già uno stabilimento di Anagni coinvolto nell'infialamento delle dosi di AstraZeneca ma ci sono altre facilities che sarebbero pronte. L'Italia è pronta”. Così la settimana scorsa il commissario all’emergenza Domenico Arcuri faceva il punto in conferenza stampa sulla capacità italiana di contribuire alla produzione di vaccini contro il Covid.