Covid, Casellati: "È incomprensibile che gli italiani non sappiano ancora le regole per il Natale"

Nel pomeriggio il cdm si riunisce per decidere sulle nuove restrizioni: l'ipotesi di zona rossa nazionale dal 24 al 27 e dal 31 al 3

Casellati: "È incomprensibile che gli italiani non sappiano ancora le regole per il Natale"

Questa mattina il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati ha incontrato la stampa parlamentare per il tradizionale scambio di auguri in vista delle festività. "Il santo Natale è la festa delle famiglie, il momento degli affetti che si riuniscono", ha premesso la Casellati. Che ha poi aggiunto, commentando la stretta attualità politica, come "le famiglie non sanno ad oggi se, quando e con chi potranno viverlo. È incomprensibile che gli italiani non sappiano come comportarsi". Secondo il presidente del Senato vanno bene "regole anche ferree, ma certe, perché è inimmaginabile che ci si trovi all'ultimo momento di fronte al fatto di non potere portare un augurio ad un genitore anziano, solo e magari anche malato".

Il riferimento è all'indecisione e alla mancanza di chiarezza in cui s'è avvitato il governo, che alla vigilia dell'ultimo weekend prima di Natale ancora non ha emanato un nuovo dpcm per normare le due settimane di festività. Com'è noto, nell'esecutivo si agitano anime contrapposte: al fronte dei rigoristi, capeggiato dai ministri Speranza, Boccia e Franceschini e che chiede un lockdown nazionale dal 24 dicembre al 6 gennaio, si oppone il premier Conte – spalleggiato da Italia viva e M5s –, che sarebbe favorevole a una mediazione: fare dell'Italia un'unica zona rossa solo per alcuni giorni (dal 24 al 27 dicembre e dal 31 dicembre al 3 gennaio), allentando le restrizioni per i giorni non festivi e prefestivi. Nel pomeriggio, alle 18, è previsto un Consiglio dei ministri in cui la discussione sulle nuove restrizioni da adottare riprenderà dopo l'interruzione di ieri, a causa del blitz di Giuseppe Conte e Luigi Di Maio a Bengasi per liberare i pescatori di Mazara del Vallo detenuti in Libia.