La pandemia di Covid-19 in Europa

La situazione della media dei contagi nell'ultima settimana per 100 mila abitanti paese per paese

Per il direttore esecutivo del Programma per le emergenze sanitarie dell'Oms, Michael Ryan, "non c'è dubbio che l'Europa sia un epicentro della malattia in questo momento". Secondo i dati dell'organizzazione i nuovi casi nel continente europeo sarebbero il 46 per cento di quelli mondiali.

Ecco la mappa dei contagi in Europa