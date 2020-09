Se sei positivo quanto lo sei? La giungla dei test rapidi alla prova dei fatti

In principio era il tampone, considerato lo standard per riconoscere l'Rna del virus. Poi sono arrivati i test sierologici, utili a cercare gli anticorpi che testimoniano il passaggio del coronavirus nell'organismo. Ora sul mercato è il turno dei test rapidi, che danno risposta in meno di mezz'ora: il prelievo è simile a quello del tampone ma in questo caso l'esito arriva subito, senza bisogno di passare per un laboratorio. Utilizzati in alcuni aeroporti – a partire da Fiumicino – già da fine agosto, presto questi test saranno impiegati nelle scuole. La sperimentazione è già partita in alcune Regioni, ma per ora ci si muove in ordine sparso.

