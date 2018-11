Aprire gli occhi sul focolaio No Vax

Che sia forse un modo per scoraggiare l’immigrazione dall’Africa? Ad Accra, capitale del Ghana, il tasso di copertura vaccinale da morbillo è superiore a quello italiano. Una vicenda quasi grottesca se non fosse che di mezzo c’è la salute di otto persone: cinque minori – il più piccolo ha undici mesi – e tre adulti. Il focolaio di morbillo all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari – focolaio originato da una bambina figlia di genitori No Vax – è un manifesto...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.