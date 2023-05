Guerra e pace: Zelensky, il presidente soldato parla all'Italia

Con tutto quel parlare di capitale blindata e cecchini sui tetti, c’era da temere che ne venissero fuori solo inquadrature di auto tetre e di strette di mano nei cortili delle autorità. Tutto il contrario. E nel finale, sbrigate le pratiche già spettacolose con il Quirinale, Palazzo Chigi e il Vaticano, la terrazza dell’Altare della Patria ha offerto la scena più spalancata a respirare profondo, e mortificare il piccolo rintanato impostore della Terza Roma. Non ci fossero stati Fellini e Sorrentino ad aggiornare l’immaginario greve della Romanità (e la vespa di Vacanze romane, sia detto senza allusioni) si sarebbero fatti gli scongiuri. Per quasi un’ora e mezza il presidente dell’Ucraina ha vivacemente risposto, come uno scugnizzo estratto a sorte, alle domande del “Gotha del giornalismo italiano” (Gotha di tutti maschi salva Monica Maggioni. Solo in Vaticano era andata peggio, da questo punto di vista).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE