Meloni eroina d'Ucraina

Il video ha iniziato a circolare, sottotitolato in inglese o ucraino, sui social e nelle chat. Così come sui siti ucraini: “Il primo ministro italiano spiega l’importanza di continuare ad aiutare l’Ucraina”, titola l’Ukrainska Pravda; altri giornali parlano della sua “appassionata difesa del sostegno di Roma all’Ucraina”. Sono le parole pronunciate da Giorgia Meloni alla Camera, in risposta a una deputata del M5s che chiedeva lo stop agli aiuti militari a Kyiv: “L’onorevole Scutellà ci dice: fermatevi. Penso che lo debba dire a Putin”, aveva detto Meloni. “Se lo dice a noi, tradisce una posizione: vuol dire consentire l’invasione dell'Ucraina. Io non sono così ipocrita da scambiare un’invasione con la parola pace”.

