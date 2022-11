Il Papa: “Chi invade è la Russia, è chiaro”

"In genere, i più crudeli sono forse quelli che sono della Russia ma non sono della tradizione russa, come i ceceni, i buriati e così via. Certamente, chi invade è lo stato russo. Questo è molto chiaro. Cerco di non specificare (l’aggressore, ndr) per non offendere, anche se è risaputo chi sto condannando. Non è necessario fare nomi e cognomi”. Per la prima volta, il Papa dice esplicitamente che ad aver scatenato la guerra è stata la Russia. Finora, per prudenza diplomatica, aveva condannato l’aggressione “disumana” senza però fare appunto “nomi e cognomi”. Stavolta, intervistato da America magazine, l’ha fatto. E come prevedibile, a Mosca ciò non è passato inosservato.

