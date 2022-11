Le parole sbagliate del Papa sulla guerra in Ucraina

"Rinnovo il mio invito alla preghiera per la martoriata Ucraina: chiediamo al Signore la pace per questa gente così tribolata, che soffre tanta crudeltà da parte dei mercenari che fanno la guerra. Preghiamo insieme”, ha twittato il Papa nelle ore in cui l’esercito russo annunciava la ritirata da Kherson. L’invito alla preghiera è naturalmente condivisibile, così come il passaggio sulla “martoriata Ucraina”, concetto peraltro espresso lunedì in udienza all’arcivescovo maggiore di Kyiv, Sviatoslav Shevchuk.



