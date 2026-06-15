Per i russi le perdite di Domani non sono quelle di oggi

• Feriti. “Zelensky ha ricordato le perdite che la Russia starebbe subendo ogni mese, tra i 20 e i 25mila morti e 5mila feriti”, riferisce Davide Maria De Luca, da Kiev, su Domani. Dubitiamo fortemente che il presidente dell’Ucraina possa aver fornito un simile dato. Una proporzione di quattro-cinque morti per ogni ferito è assai anomala e incompatibile con tutte le statistiche note, nelle quali il numero dei feriti supera largamente quello dei morti. Nelle guerre moderne, il rapporto tipico è di 1 morto ogni 3-5 feriti. In Vietnam, Iraq e Afghanistan fu di 1 morto ogni 4-5 feriti. Nelle guerre contemporanee ad alta intensità, come quella fra Russia e Ucraina, le stime indicano rapporti simili: circa 1 morto ogni 1,5-2 feriti. Il 18 agosto 2023 il New York Times calcolò, citando analisti militari, che le perdite russe si avvicinassero a 120.000 morti e 170.000-180.000 feriti. [10 giugno 2026]

• Triliardario. “SpaceX, partenza a razzo a Wall Street / Musk fa la storia: è il primo triliardario” titola La Verità. Definizione impropria, tanto più che Nino Sunseri, nell’articolo sottostante, afferma che il magnate ha “superato il trilione personale”. Le due espressioni non sono coerenti tra loro. Se infatti si accetta il calco dall’inglese trillion (1.000 miliardi) usato nel testo, il derivato corretto sarebbe semmai “trilionario”, non “triliardario”. La definizione adottata dal titolista attribuisce a Elon Musk una ricchezza un miliardo di volte superiore a quella reale. [13 giugno 2026]

• Cognato. Incipit di un “retroscena” (così l’occhiello) di Federico Fubini, vicedirettore ad personam del Corriere della Sera: “Stanno lavorando per tornare a Mosca ‘abbastanza presto’. Steve Witkoff e Jared Kushner – l’uno socio in affari ed emissario, l’altro cognato di Donald Trump – preparano una nuova missione al Cremlino”. Dev’esserci anche un retroscena familiare. Avendo sposato Ivanka Trump, figlia del presidente degli Stati Uniti, fino a ieri ritenevamo che Kushner fosse il genero del capo della Casa Bianca, non il cognato. [22 maggio 2026]

• Ramadan. Veronica Gentili, nella rubrica Facce di casta che tiene sul Fatto Quotidiano, bastona Roberto Menia, senatore di Fratelli d’Italia, che all’aeroporto di Fiumicino “vede una coppia di ragazzi omosessuali scambiarsi carezze ed effusioni e perde il lume della ragione”, pronunciando la seguente frase: “Questo è un posto pubblico, non potete fare quello che volete”. Commenta Gentili: “Un’intemerata degna di un integralista islamico durante il mese del ramadan, nel corso del quale sono vietate le effusioni in luogo pubblico”. Il ramadan c’entra come i cavoli a merenda. Benché nell’islam non vi sia un’autorità morale unica che stabilisca con certezza che cosa sia lecito o illecito, l’accostamento di Gentili presuppone che il divieto di effusioni in pubblico sia una peculiarità del ramadan. In realtà, secondo l’interpretazione prevalente della giurisprudenza musulmana tradizionale, le manifestazioni pubbliche di affetto tra uomo e donna (baci, carezze, abbracci) sono considerate sconvenienti o vietate indipendentemente dal ramadan. Il mese di digiuno può comportare ulteriori prescrizioni di autocontrollo, ma non introduce un divieto che negli altri 11 mesi verrebbe meno. Lo sceicco Muhammad ibn Ibrahim (1890-1969), saudita, uno dei più autorevoli teologi salafiti, per esempio ha affermato nelle sue fatwa che persino baciare la propria moglie davanti ad altre persone non è mai lecito. [8 giugno 2026]

• Buso. “Come si dice in Veneto, xe pèso il tacòn del buso, cioè peggio la toppa del buco”, commenta Maurizio Belpietro, direttore della Verità, nell’editoriale di prima pagina. Essendo nato a Castenedolo (Brescia), località un tempo assoggettata alla Dominante, dovrebbe sapere che nessun veneto che si rispetti userebbe l’articolo determinativo italiano il. Nella Serenissima si è sempre detto “el tacón” (con l’accento acuto, non grave, sulla o). Converrebbe astenersi dalle citazioni di idiomi locali che non si padroneggiano. [21 maggio 2026]

• Plurilaureato. Titolo dal Corriere della Sera: “Studente diretto a Roma fermato a Gaza dall’Idf”. Titolo dalla Repubblica: “L’ingegnere di Gaza atteso in Italia arrestato dall’Idf: ‘È un terrorista’”. Titolo dalla Stampa: “Gaza, fermato medico diretto a Roma / L’Idf accusa: ‘È un terrorista di Hamas’”. Un terrorista plurilaureato che non ha mai smesso di studiare. [4 giugno 2026]

• Loro. Alessandro Sallusti nella rubrica Il pre-giudicato su Panorama: “Diciamolo chiaramente: per una certa magistratura, e per i loro megafoni in redazione, Dell’Utri non è un cittadino”. “Loro” chi? Dal punto di vista strettamente grammaticale, il referente più vicino è “una certa magistratura”, sostantivo singolare. Sarebbe stato più naturale scrivere: “Per una certa magistratura, e per i suoi megafoni in redazione”. [6 maggio 2026]

• Sbarcare. Didascalia dal Corriere della Sera: “Le forze Usa sbarcano su una petroliera iraniana”. Verbo sbagliato. Sbarcare significa “scendere a terra da una nave”. La foto mostra invece l’esatto contrario: i militari salgono sulla nave, calandosi con la fune da un elicottero (tecnica chiamata fast-roping). Quindi non “sbarcano”, bensì “si calano”. [24 aprile 2026]

• Temere. Frase da un reportage di Francesca Caferri, inviata della Repubblica a Gerusalemme: “Parole che fanno temere che, nonostante Donald Trump abbia ribadito anche ieri di aspettarsi una risposta ‘molto presto’”. Fanno temere che succeda che cosa? Boh. [10 maggio 2026]

• Sibillino. Incipit di Christian Campigli sul Tempo: “Una presa di posizione chiara, trasparente, sibillina”. Come possa una posizione essere chiara e trasparente e nel contempo sibillina è un fenomeno paragonabile alla glaciazione del Sahara. Forse Campigli ignora il significato di sibillino riportato dallo Zingarelli 2026: “Oscuro, misterioso, enigmatico”. [10 giugno 2026]