Essere un megalomane con complessi di inferiorità, come Spengler

Tale constatazione fin troppo determinista non mi basta per essere ottimista, purtroppo, perché oggi il Tramonto dell’Occidente non viene annunciato da filosofi sfigati ma da demografi documentati. Non sono più elucubrazioni, sono statistiche, e le classi scolastiche con 24 bengalesi e un solo italiano sono fatti che soltanto un cardinale indifferentista e invasionista può ignorare. Viviamo tempi spengleriani a prescindere da Spengler, autore più convincente che convinto: “Tutta la mia opera mi sembrava un mucchio di immondizia”.