Difendiamo il vino, bevanda fermentata e mediterranea

Che il vino non perda il treno del bere probiotico. Sono venute di moda le bevande col K, kefir e kombucha, e sono entrambe bevande fermentate (la prima dal latte, la seconda dal tè), e sono entrambe bevande orientali, asiatiche. Entrambe contengono molti lieviti (da cui il salutare aspetto probiotico) e un pizzico di alcol. Caratteristiche che dovrebbero ricordare una bevanda fermentata con la V: il vino. Sebbene non tutto il vino abbia molti lieviti, anzi, molti vini di lieviti ne hanno proprio pochi.