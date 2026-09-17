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Ranucci, Lavitola e i paesani permalosi
Eboli, Noepoli e Barletta. I paesani con le loro repliche si danno invariabilmente la zappa sui piedi, significa che i campanili esistono ancora
17 SET 26
Foto di Luciano Binetti su Unsplash
Che tenerezza i paesani permalosi. Gli ebolitani che si offendono perché ho giudicato una profanazione la presentazione del libro di Ranucci in una chiesa di Eboli: veramente accusavo l’arcivescovo di Salerno che ha dato il benestare, non loro, bastava leggere l’articolo, o capirlo. I noiesi che si offendono perché trovo Noepoli perfetta per i domiciliari del compaesano Lavitola, visto che in paese non succede nulla dal 1546: da misoneista qual sono mi sembrava un complimento.
E naturalmente i barlettani offesissimi dall’articolo di Guia Soncini sulla difettosa ospitalità della città della Disfida, un problema reale e lo dico da frequentatore abituale di Barletta che ha pure aspetti positivi ma che c’entra, la critica deve criticare e i criticati devono farne tesoro. Invece i paesani con le loro repliche si danno invariabilmente la zappa sui piedi, coi consiglieri comunali che non avendo argomenti ricorrono al povero espediente di scrivere “giornalista” fra virgolette. Che tenerezza i paesani permalosi: significa che i campanili esistono ancora.
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Vive tra Parma e Trani. Scrive sui giornali e pubblica libri: l'ultimo è "La ragazza immortale" (La nave di Teseo).