Ranucci, Lavitola e i paesani permalosi

E naturalmente i barlettani offesissimi dall’articolo di Guia Soncini sulla difettosa ospitalità della città della Disfida, un problema reale e lo dico da frequentatore abituale di Barletta che ha pure aspetti positivi ma che c’entra, la critica deve criticare e i criticati devono farne tesoro. Invece i paesani con le loro repliche si danno invariabilmente la zappa sui piedi, coi consiglieri comunali che non avendo argomenti ricorrono al povero espediente di scrivere “giornalista” fra virgolette. Che tenerezza i paesani permalosi: significa che i campanili esistono ancora.