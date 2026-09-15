Un'ultima carta da giocare contro la piaga del turismo: il ricatto emotivo

Alla piaga del turismo temo non ci sia soluzione, ma si faccia un ultimo tentativo giocando la carta del ricatto emotivo. Come sui pacchetti di sigarette è obbligatorio stampare immagini di cancro ai polmoni e altre orrende malattie causate dal fumo, nell’ingresso di ogni B&B si renda obbligatoria l’affissione di foto sulle tragedie sociali causate dall’overturismo: una vecchia signora sfrattata che piange, un padre separato costretto a dormire in macchina, una famiglia povera che vive in roulotte in mezzo al fango…