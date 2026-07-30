RubrichePreghiera
•
Banksy fa crescere la destra
Nelle città dove le mostre dell'illustratore sono un successo, la destra cresce nei sondaggi. Una coincidenza che impone una riflessione
30 LUG 26
Foto Epa, via Ansa
Vi piace Banksy, l’illustratore della bambina col palloncino? E allora non lamentatevi per l’invasione, l’islamizzazione, la conseguente vannaccizzazione della destra. Mi ha colpito una coincidenza: il successo delle mostre di Banksy e la contemporanea crescita della destra nei sondaggi. E’ che i turisti dell’arte non collegano i neuroni né le informazioni, non sanno che Banksy è innanzitutto un propagandista e un attivista dell’invasione (in Sicilia è appena stata sequestrata, per violazione del decreto Piantedosi, una nave da lui decorata e finanziata per importare africani). In questo periodo viene esposto a Bologna, nel palazzo di una fondazione bancaria, e a Barletta, nel castello di un Comune formalmente di centrodestra e artisticamente, si direbbe, di sinistra estrema. Inoltre si può vedere a Venezia, grazie al recente restauro di “Migrant Child”, graffito ricattatorio (“di grande impatto emotivo”), totalmente politico, totalmente antinazionale, applaudito dalle masse sprovvedute. Banksy nei suoi lavori ha sempre denigrato le forze dell’ordine: in caso di furti o aggressioni i suoi ammiratori siano coerenti, invece di chiamare il 112 offrano ai criminali un palloncino a forma di cuore, magari si inteneriscono.
Di più su questi argomenti
Vive tra Parma e Trani. Scrive sui giornali e pubblica libri: l'ultimo è "La ragazza immortale" (La nave di Teseo).