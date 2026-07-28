L’ignoranza è certamente un presupposto, perché solo degli ignorantissimi in materia di Corano (e di hadith e di sharia) possono sognarsi una convivenza fra Sodoma e Medina, ad esempio. Ma non è che a destra manchino gli islamofili... E allora mi è sovvenuta un’altra formula: la sinistra come malattia autoimmune dell’occidente. Come un corpo che combatte sé stesso producendo infiammazione cronica e artrite reumatoide, sclerosi multipla e altre malattie per le quali non esistono cure definitive. La sinistra sia vista come malattia invalidante. Poi forse verrà una terapia, intanto ecco una diagnosi.