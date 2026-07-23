“Esercizi di memoria” di Jean Cau, un libro sempre attuale

Non si salva il popolo sovrano. Jean Cau, non un entusiasta della democrazia, spiega a eventuali politici ingenui (dunque non al furbissimo, falsissimo Mitterrand) come ottenere successi elettorali: “1) Bisogna designare un avversario e non fargli alcuno sconto, perché il popolo è semplice e ha bisogno di idee e sentimenti bianchi o neri. Se gli si chiede di avventurarsi nel grigio, si sente perso. 2) Bisogna sempre fare promesse. Senza il carburante “Promesse”, il motore popolare non parte. Sì, ma se poi queste promesse non vengono mantenute? Non importa. Primo, ormai siete al potere; secondo, vi basterà promettere qualcos’altro”. Libro sempre attuale.