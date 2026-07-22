Una profezia sul caso Roggero

Hanno cominciato a dire “Far West”, hanno cominciato a dire (con faccia schifata) “vendetta”, hanno cominciato a dire (con faccia beata) “diritto”, e non è che ai fan del Leviatano puoi chiedere di conoscere il diritto romano repubblicano o il Codice Zanardelli… Profetizzo che fra poco, a dare ragione al gioielliere senza premesse e senza distinguo, resteremo solo io e San Bernardo di Chiaravalle: “Chi uccide un malfattore non deve essere reputato un omicida ma un malicida”.