RubrichePREGHIERA
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I grandi maestri sono coloro che insegnano dando grandi esempi
Sentendo parlare Vittorio Feltri della morte della moglie ho visto il borghese davanti alla morte, ossia l’esatto contrario del loquace vittimista odierno, colui che cerca di suscitare compassione, e capitalizzazione, intorno a un’unghia incarnita
21 LUG 26
Foto Ansa
Chi sono i maestri, i grandi maestri? Coloro che insegnano dando grandi esempi. Il video del Gran Lombardo Vittorio Feltri sulla morte della moglie mi ha notevolmente impressionato e ammaestrato. Ho visto il borghese davanti alla morte ossia l’esatto contrario del loquace vittimista odierno, colui che cerca di suscitare compassione, e capitalizzazione, intorno a un’unghia incarnita. Qui c’è un dramma reale, altro che unghia: se la morte del coniuge è sempre un duro colpo, per un uomo vecchio e malato è insostenibile solo immaginarlo. E tuttavia ho ammirato in azione un maestro di laconismo, stoicismo e sprezzatura. Feltri, col farfallino di ordinanza perché the show must go on, mi ha ricordato Anassagora, il filosofo greco che alla notizia della morte del figlio si limitò a dire: “Sapevo di averlo generato mortale”. Enoe Bonfanti era mortale, come noi tutti. Vittorio Feltri si è dimostrato superiore a noi tutti. Chissà se un giorno, al dunque, lo raggiungeremo. Chissà.
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Vive tra Parma e Trani. Scrive sui giornali e pubblica libri: l'ultimo è "La ragazza immortale" (La nave di Teseo).