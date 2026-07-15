Il cortocircuito autolesionista sui farmaci Teva

Dio acceca chi vuole perdere e gli fa rifiutare con sdegno i farmaci Teva. L’amico farmacista mi regala dei farmaci Teva, “i migliori generici”, e mi dice che, essendo un’azienda israeliana, non li vuole più nessuno. Clienti maomettani? No, no, antisemiti italianissimi. Teva in Italia ha quattro fabbriche e qualcuna ovviamente sta chiudendo, con contorno di licenziamenti e proteste contro la “bramosia di profitto” (come se un’azienda potesse bramare bilanci in perdita). Dove vengono prodotti i farmaci che sostituiscono i Teva? I principi attivi provengono quasi sempre da India e Cina: e così, in un colpo solo, abbiamo perso lavoro, denaro, tecnologia, efficacia terapeutica. Dio acceca chi vuole perdere e, oltre che orbo, lo rende stupidissimo.