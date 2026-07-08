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Preghiera

Fastidioso perché comunista

I comunisti sono sociali, credono molto nella società e dalla società molto pretendono. Fa niente che la società non sia un’entità astratta ma singoli contribuenti, connazionali, colleghi che il comunista ritiene tenuti a supportarlo anche contro la loro volontà

di
Camillo Langone
8 LUG 26
Immagine di Fastidioso perché comunista

Foto LaPresse

“È un comunista”. Con una sola parola, un vecchio, intelligentissimo collezionista mi spiega perché un vecchio, fastidiosissimo artista si lamenta sempre, sempre ritiene di essere defraudato, e non ringrazia mai nessuno, nemmeno chi cerca di aiutarlo. Non ci avevo pensato. Sapevo che l’artista in questione è di sinistra, e non grazie a una particolare perspicacia, semplicemente perché è un automatismo, un pavlovismo: il 90 per cento degli artisti è di sinistra, la categoria è conformista e prevedibile come poche. Tuttavia non avevo mai collegato la sua insopportabilità all’orientamento politico. E invece avrei dovuto. Non è soltanto il naturale egocentrismo dell’artista, c’è qualcosa di più e questo qualcosa è proprio il comunismo. I comunisti sono sociali, credono molto nella società e dalla società molto pretendono. Fa niente che la società non sia un’entità astratta ma singoli contribuenti, connazionali, colleghi che il comunista ritiene tenuti a supportarlo anche contro la loro volontà (ogni comunista è un tirannello liberticida). La controprova sono io: anticomunista e antisociale, dalla società, che quasi non riconosco come esistente, non pretendo nulla. Penso innanzitutto ai casi miei e non molesto nessuno. Al massimo, a questo punto, prego gli eredi di far scrivere sulla mia lapide: “Non era un comunista”.

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Camillo Langone

Vive tra Parma e Trani. Scrive sui giornali e pubblica libri: l'ultimo è "La ragazza immortale" (La nave di Teseo).