La canzone italiana è morta, o forse no. Sano, Tutti Fenomeni e le “Fascistissime”

Un pezzo retrofuturista, situato da qualche parte laggiù nel Novecento, che ha come nobile e ancor più pazzo antecedente “Tambroni Twist” di Johnson Righeira (i Righeira prima dei Righeira). Un pezzo nostalgico, certo. Del fascismo? Non direi. Nostalgico dell’Italia. Io un po’ me le ricordo le estati di quando c’era l’Italia… Visto da qui sembra un sogno eppure certamente l’ho vissuto, eccome se l’ho vissuto, un luglio adriatico-monoetnico ascoltando Umberto Tozzi. Bando alla malinconia: questa sia, da Ventotene a Vasto, l’estate di Sano (e chi non lo ascolta sia condannato a imparare i testi di Ultimo a memoria).