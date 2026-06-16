A Vannacci continuo a preferire Carlo Giovanardi

Io continuo a preferire Giovanardi. Sarò un letterato, un decadente, un dandy,. E vincere è volgare. Ho molti amici in Futuro Nazionale e tutti loro certamente ci credono, in primis Lorenzo Gasperini, responsabile del programma che l’altro giorno, nel discorso all’Assemblea Costituente, mi ha segretamente citato.. Io continuo ad applaudire il bevitore di lambrusco Carlo Giovanardi, che non ha nessuna carriera da fare (l’ha già fatta) e mi telefona tornando da Bolzano dove è andato a manifestare perché nel palazzo della Provincia viene esposta la bandiera di Sodoma e non quella d’Italia.. E gli alpini, e la prefetta? Macché, si è mosso soltanto il mio eroe, il vecchio leone modenese. Gli chiedo: perché non vai con Vannacci? Giammai! Li divide il giudizio su Putin e io non so cosa dire, ignoro i dettagli, detesto la politica e detesto gli esteri, quindi detesto la politica estera due volte:Continuo a preferire Giovanardi.