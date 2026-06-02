Benedetto Croce: il grande uomo

Notevole la risposta a Nenni che nel 1946 voleva candidarlo alla presidenza della repubblica, con elezione sicura (Croce fra l’altro era monarchico, e nella giornata odierna è ancora più bello ricordarlo). Stupenda la lettera all’amico Einaudi, allora presidente della repubblica, che stava per firmare la sua nomina a senatore a vita: “Dovrei accettarla dunque come un’onorificenza grandiosa, che carezzerebbe una grandiosa vanità”. Non accettò, quel gigante. Evitino di leggere questo libro gli attuali senatori a vita, gli attuali politici, gli attuali filosofi: si vedrebbero molto rimpiccioliti.