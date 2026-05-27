E’ un’enciclica perfettamente conservatrice. Chi è il conservatore? Colui che vuole conservare sé stesso, la propria dignità e la propria cultura. Per quanto ne so, Robert Francis Prevost non era un conservatore: Papa Leone XIV lo è. La chiamerei “grazia di stato”, testimoniata da questa “Magnifica humanitas” e dal suo magnifico sottotitolo che parla di “custodia della persona umana”: custodire e conservare sono sinonimi. L’enciclica esorta al rispetto dei limiti, al contrasto del postumanesimo, alla difesa della minacciata distinzione fra uomo e macchina e insomma al realismo, metodo conservatore se ce n’è uno. Mi ha ricordato Nikolaj Berdjaev, il filosofo della libertà, l’anticomunista russo secondo il quale il vero conservatorismo non ostacola il movimento in avanti ma ostacola il movimento verso il basso: un conservatorismo che coincide con il cristianesimo del nuovo documento. Sia lodato Papa Leone (che fra l’altro ci fa dimenticare la pochezza intellettuale di quel dissipatore del suo predecessore).