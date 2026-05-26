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Contro la maternità surrogata non ci resta che il lupo di Gubbio

L'animale ammansito da san Francesco dovrebbe tornare in servizio e mangiare il direttore di Umbrialibri, Nicola Lagioia, e sua moglie Chiara Tagliaferri. Chi traffica con gli embrioni “si sostituisce a Dio”, scriveva Ratzinger

di
Camillo Langone
26 MAG 26
Immagine di Contro la maternità surrogata non ci resta che il lupo di Gubbio

Foto Ansa

Lupo di Gubbio, miracolosamente ammansito da san Francesco che ti chiamò Frate Lupo e ti perdonò siccome “per la fame tu hai fatto ogni male” e perché promettesti, dandogli la zampa, di non sbranare più gli incolpevoli eugubini, è ora di tornare in servizio: devi mangiare Nicola Lagioia. Poiché dirige Umbrialibri, lo scrittore barese dovrebbe passare presto vicino alle tue zanne: divoralo! Non lo conosci? Non hai fame? Fa niente, Frate Lupo: lo devi mangiare non perché appetitoso (in foto risulta gracilino), non perché noioso e borioso (l’Italia è piena di scrittori così), ma perché insieme alla moglie Chiara Tagliaferri ha avuto una figlia affittando un ventre, con la cosiddetta gestazione per altri che è schiavitù per altri: “La maternità surrogata considera il corpo di una donna come uno strumento animato, la definizione letterale di schiavo per Aristotele” (Jean-Luc Marion).
Lagioia ha calpestato la dignità femminile e offeso la maestà divina: chi traffica con gli embrioni “si sostituisce a Dio”, deplora Ratzinger nella “Donum vitae”. Sii strumento dell’ira di Dio, Frate Lupo! Sulla ripugnante vicenda la Tagliaferri ha per giunta scritto un libro, e non per cospargersi il capo di cenere bensì per menarne vanto. Se viene in Umbria anche la moglie, mangia anche la moglie.

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Camillo Langone

Vive tra Parma e Trani. Scrive sui giornali e pubblica libri: l'ultimo è "La ragazza immortale" (La nave di Teseo).