Contro la maternità surrogata non ci resta che il lupo di Gubbio

Lupo di Gubbio, miracolosamente ammansito da san Francesco che ti chiamò Frate Lupo e ti perdonò siccome “per la fame tu hai fatto ogni male” e perché promettesti, dandogli la zampa, di non sbranare più gli incolpevoli eugubini, è ora di tornare in servizio: devi mangiare Nicola Lagioia. Poiché dirige Umbrialibri, lo scrittore barese dovrebbe passare presto vicino alle tue zanne: divoralo! Non lo conosci? Non hai fame? Fa niente, Frate Lupo: lo devi mangiare non perché appetitoso (in foto risulta gracilino), non perché noioso e borioso (l’Italia è piena di scrittori così), ma perché insieme alla moglie Chiara Tagliaferri ha avuto una figlia affittando un ventre, con la cosiddetta gestazione per altri che è schiavitù per altri: “La maternità surrogata considera il corpo di una donna come uno strumento animato, la definizione letterale di schiavo per Aristotele” (Jean-Luc Marion).