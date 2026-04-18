La sinistra ha scoperto la techno, con più di quarant’anni di ritardo rispetto agli esordi nella città delle catene di montaggio, Detroit. Per chi non lo sapesse, è musica meccanica, industriale, prodotta da congegni, senza poesia, senza parole, senza calore: disumana. Proprio questa musica tanto artificiale e alienante viene descritta così: “Intergenerazionale, libera, antidiscriminatoria”. Sono gli insensati aggettivi usati dall’organizzatore del concerto genovese di Charlotte de Witte, quello voluto da Silvia Salis. E adesso arriva il concerto parmigiano di Sama’ Abdulhadi, dj palestinese assoldata per la piazza del 25 Aprile: in quanto palestinese e in quanto 25 Aprile, chiaro. Dunque sempre con l’idea della techno come liberazione. Liberazione dal pensiero, sicuramente. Perché caratteristica di questa musica, inconcepibile a basso volume, è assordare e affaticare a livello neurologico. Dopo due o tre concerti techno il popolo sovrano potrebbe essere talmente rintronato da pensare che il programma della sinistra (in estremissima sintesi: più Stato, più Sodoma, più Allah) non sia, almeno negli ultimi due elementi, del tutto contraddittorio. Per un voto consapevole, toglietegli la corrente.