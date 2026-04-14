Il Papa fa il suo mestiere, il Presidente non fa il suo mestiere, o non lo fa abbastanza bene. Il mestiere del Papa è invocare la pace, il mestiere del Presidente è vincere le guerre che dichiara. A dichiarare guerre sono capaci tutti, ci è riuscito perfino Mussolini. E’ facile fare il gradasso con un uomo che non ha divisioni né droni, è meno facile aprire e tenere aperto lo stretto di Hormuz. Anche a me il Papa agostiniano sembra leggermente più pacifista di Sant’Agostino, padre della Chiesa e del realismo, che nella lettera numero 189 incoraggiò un generale romano impegnato nella guerra contro i barbari. Ma non si avventuri il Presidente protestante in dispute teologiche: vinca sul campo di battaglia, se ne è capace. Al male estremo del gasolio a 2,2 trovi in fretta un estremo rimedio: sia certo che dopo, a vittoria conseguita, a pace raggiunta, pregherò per la sua anima tanto colpevole.