Sono monarchico ma se Casini venisse eletto presidente diventerei repubblicano all’istante. Lo penso da tempo e “Al centro dell’aula. Dalla Prima Repubblica a oggi” (Il Mulino) rafforza la mia convinzione. Del libro casiniano mi è piaciuto l’elogio di un re: “Solo il Marocco, grazie a un monarca illuminato, ha saputo incanalare le spinte delle Primavere arabe verso un’evoluzione costruttiva”. Così come il capovolgimento dello stereotipo degli europei parassiti: “L’Europa è rappresentata come una banda di scrocconi. E’ una realtà facilmente contestabile, basti pensare all’afflusso enorme di capitali europei sui mercati americani e all’uso che giornalmente facciamo dei servizi targati a stelle e strisce”.