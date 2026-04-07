Ora che sei morto e non posso più incontrarti, almeno in questa vita, mi sovviene una quarta motivazione: Antonio Socci. E’ il tuo erede, ai cui libri non credo di poter aggiungere nulla, o nulla di cattolicamente utile. Caro Vittorio, grazie ancora per “Rapporto sulla fede” che in quegli anni lontani mi fece ratzingeriano: ora lo avrai rivisto, Joseph Ratzinger.