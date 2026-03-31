Purtroppo c’è anche un’arte minuscola, curatori e artistini sottomessi che, alla notizia dell’esclusione, hanno masochisticamente approvato: giusto così, noi italiani siamo piccoli e bianchi, non siamo all’altezza, non ci meritiamo nulla, fustigateci ancora. Gli eccellenti pittori che ho appena citato sono in effetti bianchi, e questo alla Biennale è un handicap, ma piccoli non lo sono per niente. Sono anzi giganti, circondati da nani. Prego sia i patrioti sia gli esteti di prestar loro attenzione.