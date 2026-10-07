L’AI al servizio dell’architettura, senza invadenza. Lezioni da Mario Spada

E infine l’IA: per arrivare a pensare un Hub del sistema urbano, passante attraverso le scuole di ogni ordine e grado, neuroni di una città intelligente davvero. Illustrata da mappe e disegni chiarissimi, è la storia di una rete di laboratori di quartiere in cui informazione circolare e funzioni decentrate vogliono sostituire il controllo centralizzato. Dai quartieri – l’Esquilino, il primo – a piani particolari – la riqualificazione dei Mercati Generali – ai manuali di autoprogettazione distribuiti a tutte le scuole, alla “periferia partecipata” di Corviale e Primavalle, alla ingegnosa modifica della viabilità elaborata da un pensionato esasperato dal frastuono del traffico sotto la sua finestra, alla indicazione dei percorsi di prossimità migliori o all’impiego dei cartoncini cattura-smog affidati agli scolari delle primarie, ciascun paragrafo è corredato dal QR code corrispondente, vivacemente accessibile anche a me, dunque a chiunque. A me l’idea delle “scuole aperte”, altrettanti centri civici, “ambienti di prossimità”, in cui alla trasmissione verticale del sapere succeda un’interazione continua tra soggetti umani, alunni e docenti “facilitatori”, e i modelli digitali, videogiochi compresi, sembra splendida, così come mi sembra poetica l’idea della città come un organismo vivente e intelligente - di Roma intelligente. E scoprire che in qualche misura è già successo. (Roma se n’è sentita dire di tutti i colori: “nun fa’ la stupida stasera”, “Roma puttana”, “quanto sei bella Roma”, “ladrona”... - ma intelligente mai. Era ora).