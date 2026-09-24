L'incontro con Cesare Moreno e l'importanza del caso

Lo racconto a Cesare, e lui mi spiega come fanno. Fanno così, che mandano in avanscoperta le loro esploratrici, in tutte le direzioni, del tutto a casaccio, finché qualcuna trova e immediatamente, feromoni eccetera, avverte la centrale, che manda il grosso del personale, a smaltire il bottino. Insiste Cesare sull’importanza che ciò avvenga a casaccio, a tentoni, senza ipotesi di lavoro, senza progetto preliminare – andare in una direzione o nell’altra, annusare di qua o di là – e che questo è esattamente il metodo con cui procede ormai pressoché ogni avventura nella tecnologia e nella politica contemporanea. A casaccio. Mi sono sempre chiesto come faccia Cesare, con il daffare che ha, dispersione scolastica maestrame di strada e tutto, a imparare qualunque cosa con questa combinazione di attenzione scientifica e di spirito pratico, capomastro e fisico teorico. Devo ricordarmi di chiederglielo.